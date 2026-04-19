Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ντέρμπι της Λεωφόρο - Η ώρα και κανάλι του αγώνα

Οnsports Τeam

Ιδιαίτερη ιστορική σημασία συνοδεύει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός , καθώς πρόκειται για το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που φιλοξενείται στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των play offs της Super League.

Ένα παιχνίδι που, πέρα από το έντονο συναίσθημα, έχει και ξεκάθαρη βαθμολογική σημασία για αμφότερες τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο ματς με στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να μειώσει την απόσταση και να αποφύγει την τέταρτη θέση, συνεχίζοντας παράλληλα το θετικό του σερί.

Οι «πράσινοι» παραμένουν αήττητοι εδώ και έντεκα αγώνες στο πρωτάθλημα, με την τελευταία ήττα τους να καταγράφεται τον Ιανουάριο απέναντι στην ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο έχουν δείξει σταθερότητα, με μόλις μία ήττα και ιδιαίτερα καλή αναλογία τερμάτων, ωστόσο στο πιο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις, μένοντας στο 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με την ανάγκη για αποτέλεσμα, καθώς θέλει να παραμείνει στη μάχη του τίτλου. Η εικόνα του το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα, με πέντε νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στις αναμετρήσεις όπου δεν επικράτησε δεν κατάφερε καν να σκοράρει, στοιχείο που αναδεικνύει το πρόβλημα στη δημιουργία και την εκτέλεση. Παρ’ όλα αυτά, εκτός έδρας εμφανίζεται πιο αποτελεσματικός, διατηρώντας αξιόπιστες επιδόσεις τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά.

Με δεδομένο ότι στην πρεμιέρα των playoffs καμία από τις δύο ομάδες δεν πανηγύρισε νίκη, το ντέρμπι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τόσο τη μάχη της κορυφής όσο και τη συνολική κατάταξη.

Η σέντρα στην «αιώνια» μάχη, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής (19/04) στις 21:00. Τηλεοπτικά, το ντέρμπι θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.