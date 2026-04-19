Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τα ερωτηματικά Μπενίτεθ και οι αλλαγές Μεντιλίμπαρ - Οι πιθανές ενδεκάδες

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ισπανική… μονομαχία από άλλη… εποχή θυμίζει η «μάχη» του πάγκου στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για την 2η αγωνιστική των play offs της Super League. Στην άκρη του «πράσινου» πάγκου θα βρίσκεται ο Ράφα Μπενίτεθ με πολλούς τίτλους και ευρωπαϊκά τρόπαια, ενώ στον «ερυθρόλευκο» θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχει σηκώσει κι αυτός κούπες, σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το βράδυ της Κυριακής (19/04) οι δύο Ισπανοί, εκπρόσωποι διαφορετικής φιλοσοφίας, θα τεθούν και πάλι αντιμέτωποι. Για τρίτη φορά στην καριέρα τους, με τον Μαδριλένο να μετρά δύο εκτός έδρας νίκες, η πρώτη 2-0 με τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Εϊμπάρ και η δεύτερη, πριν από μερικούς μήνες, 1-0 με τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για την κανονική διάρκεια της Super League.

Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία, καθώς σε λίγες ώρες θα λάβει χώρα το τρίτο «ραντεβού» των δύο κόουτς, αλλά και το πιο σημαντικό, το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην Λεωφόρο, την ιστορική έδρα των «πράσινων», πριν… μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ και μετέπειτα στο νέο τους «σπίτι» στον Βοτανικό.

Οι δύο προπονητές ετοιμάζουν τα σχέδιά τους, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δείχνει διάθεση να μην προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Πάντως, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Αρχικά, ο Ισπανός θα κρατήσει το σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Λαφόν, με τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ στο κέντρο της άμυνας. Στα δεξιά θα κινείται ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Το πρώτο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή, με τον Μπακασέτα να έχει τον πρώτο λόγο και το δεύτερο με τον εξτρέμ που θα είναι στα αριστερά. Ο Αντίνιο έχει τις περισσότερες πιθανότητες, με τον Ταμπόρδα στα δεξιά και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Σε αλλαγές ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος αναμένεται να αλλάξει την διάταξη της ομάδας του, αφού το σύστημα με δύο επιθετικούς δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ήθελε. Έτσι, στο 4-2-3-1, ο Τζολάκης θα είναι στον «άσο».

Οι Ρέτσος και Πιρόλα θα βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τον Κοστίνια στα δεξιά και τον Ορτέγκα στα αριστερά. Οι Έσε και Σιπιόνι αναμένεται να είναι οι «κόφτες», με τον Ροντινέι στα δεξιά, τον Αντρέ Λουίζ στα αριστερά και τον Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.