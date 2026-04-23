Ολυμπιακός: «Υπογράφει με 2.3εκατ. το χρόνο ο ΜακΙντάιρ»

Σύμφωνα με τη σελίδα «Basketballmaniacs», ο Ολυμπιακός θα προσφέρει στον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταιρ τριετές συμβόλαιο ύψους 7 εκατομμυρίων, με το ετήσιο ποσό του συμβολαίου να «αγγίζει» τα 2.3 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρει η σελίδα «Basketballmaniacs», ο Ολύμπιακός τα έχει βρει σε όλα με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με το συμβόλαιο που θα προσφέρουν οι ερυθρόλευκοι να γίνεται γνωστό.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πειραιά θα προσφέρει συνολικά 7 εκατομμύρια για να πείσει τον 32χρονο πόιντ γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα, με το συμβόλαιο να έχει διάρκεια τριών ετών.

Ο ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα στη φετινή EuroLeague, μετρώντας σε 39 παιχνίδια 12,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 30:56.