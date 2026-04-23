GBL: Με παρουσία του Νίκου Γκάλη το Άρης – Πανιώνιος

Στο Αλεξάνδρειο θα βρεθεί ο Νίκος Γκάλης προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση μεταξύ του Άρη και του Πανιωνίου για την τελευταία αγωνιστική της GBL.

Στο ίδιο παιχνίδι θα βρίσκονται τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης και Θανάσης), με τη σεζόν στο NBA να έχει ολοκληρωθεί και για τους δύο καθώς και ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο.