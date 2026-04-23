GBL: Με παρουσία του Νίκου Γκάλη το Άρης – Πανιώνιος
Onsports team 23 Απριλίου 2026, 14:53
BASKET LEAGUE / Άρης

Ο θρύλος του Άρη, Νίκος Γκάλης θα δώσει το παρών στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των κιτρίνων για την κανονική διάρκεια της GBL κόντρα στον Πανιώνιο (25/4, 18:15).

Το ίδιο παιχνίδι θα παρακολουθήσουν από κοντά οι Antetokounbros και ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Στο Αλεξάνδρειο θα βρεθεί ο Νίκος Γκάλης προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση μεταξύ του Άρη και του Πανιωνίου για την τελευταία αγωνιστική της GBL.

Στο ίδιο παιχνίδι θα βρίσκονται τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης και Θανάσης), με τη σεζόν στο NBA να έχει ολοκληρωθεί και για τους δύο καθώς και ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο.



