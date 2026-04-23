Αστέρας AKTOR για διαιτησία: «Φάντασμα το πέναλτι, πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο»

INTIME SPORTS

Onsports team

Την δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία κόντρα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης ο Αστέρας AKTOR.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης ο Αστέρας AKTOR διαμαρτύρεται για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική των play-outs της Super League, στο οποίο πήρε σημαντική νίκη στη μάχη που δίνει για παραμονή. Συγκεκριμένα οι Αρκάδες χαρακτήρισαν το πέναλτι που δόθηκε υπέρ της ομάδας του Αγρινίου φάντασμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «Αρκάδων»:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται εντονότατα για τον καταλογισμό του πέναλτι - φάντασμα στον χθεσινό αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα μας.

Ο διαιτητής VAR, κ. Φώτης Πολυχρόνης στο 90ό λεπτό(!) διυλίζοντας μία μπασκετική φάση στην οποία ο τερματοφύλακας είναι πλήρως κάτοχος της μπάλας, έκρινε ότι έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, διότι έξι μέτρα μακριά υπήρξε ένα αλληλοτράβηγμα επιθετικού και αμυντικού.

Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να στερήσει δύο βαθμούς από την ομάδα μας, όταν τέτοιου είδους φάσεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, δεν αξιολογούνται καν.

Πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο για την απονομή δικαιοσύνης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται εργαλείο αυθαίρετων αποφάσεων. Αν είναι να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το VAR, σε κάθε κόρνερ που οι παίκτες αλληλοτραβιούνται, θα πρέπει να καταλογίζεται κι ένα πέναλτι.

Πάντως, για την ομάδα μας στη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πολλές ίδιες φάσεις (τραβήγματα επιθετικών μας στην αντίπαλη περιοχή), αλλά ποτέ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ μας.

Κλείνοντας, το μήνυμα το είχαμε λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε μία τόσο απροκάλυπτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία».