Άρης: Μήνυμα Καρυπίδη στους παίκτες - «Δεν έχει κριθεί τίποτα, ας αποδοκιμάζουν εμένα»

Σαφές μήνυμα στήριξης και συσπείρωσης έστειλε ο Θοδωρής Καρυπίδης, επιλέγοντας να κατέβει στα αποδυτήρια του Άρη αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Ο ιδιοκτήτης των «κιτρινόμαυρων» θέλησε να ανεβάσει το ηθικό των παικτών του και να τους κρατήσει ενωμένους ενόψει της συνέχειας, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν για ακόμη μία φορά στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

«Δεν έχει κριθεί τίποτε ακόμα. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς οι υπόλοιποι. Κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι. Αφήστε να έχω εγώ την ευθύνη και να αποδοκιμάζουν εμένα», ήταν τα πρώτα του λόγια, πριν συνεχίσει δίνοντας το σύνθημα για την τελική προσπάθεια.

«Έχετε μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να το γυρίσετε. Αξίζετε παραπάνω. Δώστε τα όλα στα play offs. Μπορούμε ακόμα να πάρουμε την 5η θέση», κατέληξε, δείχνοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας.