ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
Οnsports Team 15 Μαρτίου 2026, 19:05
Μεγάλη ένταση στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, μερίδα των οπαδών του «Δικέφαλου» κινήθηκε με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, αναγκάζοντας δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.

Η ένταση αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου για την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Super League.



