ΟΦΗ - Ολυμπιακός: Με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στην επίθεση και Νασιμέντο στον άξονα

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προτίμησε σύστημα με δύο επιθετικούς.

Την αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών για την κρίσιμη «μάχη» με τους Κρητικούς για την 25η αγωνιστική της Super League ανακοίνωσε ο Βάσκος κόουτς. Ο έμπειρος προπονητής παρουσιάζει την ομάδα του με δύο επιθετικούς, αλλά και τους Ντάνι Γκαρθία και Νασιμέντο στον άξονα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Την τετράδα της άμυνας θα αποτελέσουν οι Ροντινέι, Παναγιώτης Ρέτσος, Λορένζο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Ντάνι Γκαρθία και Αντρέ Νασιμέντο, ενώ στα πλάγια θα κινούνται οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ντάνιελ Ποντένσε. Στην επίθεση θα είναι οι Μεντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Ιρανό να κινείται λίγο πιο πίσω από τον Μαροκινό.

Την αποστολή του Ολυμπιακού συμπληρώνουν οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης και Γιαζίτσι.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Μερικές εκπλήξεις περιλαμβάνει το πλάνο του Χρήστου Κόντη στον ΟΦΗ. Στο 3-4-3 ο Νίκος Χριστογεώργος θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τριάδα των κεντρικών αμυντικών θα αποτελούν οι Βάνο Κρίζμανιτς, Αχιλλέας Πούγγουρας και Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή, θα αγωνιστούν οι Κωστούλας, Γιώργος Αθανασίου, Θανάσης Ανδρούτσος και Κανελλόπουλος, ενώ στην επιθετική τριάδα θα βρίσκονται οι Τάσος Αποστολάκης, Τιεβί Μπιφουμά Ισέκα και Νους.

Την αποστολή του ΟΦΗ συμπληρώνουν οι: Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Βούκοτιτς, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Ρομάνο, Σαλτσίδο.