Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ περιμένει αφίξεις νέων παικτών - «Ελπίζω να έχουμε κάποιες… εκπλήξεις»

Ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει τις επόμενες αφίξεις στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος είναι να ενταχθούν παίκτες που θέλουν να αποτελέσουν μέρος του πρότζεκτ της ομάδας.

Επίσης, ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε πως η παρουσία του «τριφυλλιού» σε τρεις διοργανώσεις αποτελεί δείγμα προόδου για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην CosmoteTV, ενόψει του Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Είναι μικρή η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό του πρωταθλήματος με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Οπότε πως πλέον θα προσπαθήσετε να γυρίσετε τον “διακόπτη” από μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα σ’ ένα ματς της Stoiximan Super League, χωρίς μεταπτώσεις;

«Όπως είπα τις προάλλες, μου αρέσει να είμαι σε τρεις διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει πως τα πάμε καλά, προοδεύουμε. Την ίδια στιγμή όμως είναι πιο περίπλοκο, προσπαθώντας να διατηρήσουμε μια σταθερότητα. Όταν έχει παίξει πρόσφατα παιχνίδι, όπως είπατε, θα πρέπει να ελέγξεις τους παίκτες την Παρασκευή αν έχουν προκύψει κι άλλα προβλήματα, να δούμε επίσης ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για την Κυριακή, θα έχουμε μια κανονική προπόνηση το Σάββατο όλοι μαζί και μετά να αποφασίσουμε. Γιατί την Παρασκευή δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά. Είναι κάπως περίπλοκο, αλλά έτσι είναι και αν είσαι μεγάλη ομάδα και προχωράς στις διοργανώσεις, συμβαίνει».

H Κηφισιά είναι μια ομάδα που έχει ταλαιπωρήσει φέτος τον Παναθηναϊκό. Πριν έρθετε στην ομάδα τον είχε νικήσει στον εντός έδρας αγώνα, στο Κύπελλο είχε επίσης καλή απόδοση και σας δυσκόλεψε αρκετά. Περιμένετε μια αντίστοιχη κατάσταση;

«Ναι, περιμένουμε πως θα δουλέψουν σκληρά με την πίστη ότι μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν στο ματς του πρώτου γύρου. Όμως όπως είπα, θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας γρήγορα από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο Europa League, οπότε τώρα θα είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε με φρέσκια πόδια και “καθαρό” μυαλό να κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε».

Φανταζόμαστε πως έχετε στο μυαλό σας τις επόμενες δύσκολες ημέρες, στις οποίες υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια. Εκτός από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, σας περιμένουν οι δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Bettson και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η σκέψη σας στη διαχείριση του επόμενου παιχνιδιού θα έχει να κάνει και μ’ αυτά τα παιχνίδια;

«Κανονικά σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι τη φορά. Τώρα μετά το ματς του Europa League όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τις άλλες δύο διοργανώσεις και ελπίζω να έχουμε κάποιες… εκπλήξεις, με παίκτες που θα έρθουν να μας βοηθήσουν. Το μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, γιατί όπως είπα βρισκόμαστε στο μέσον μιας κούρσας και μόλις ήρθαμε. Δεν τα πάμε τέλεια λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε σίγουροι πως θα βελτιώσουμε το ρόστερ, θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ και να είναι μέρος αυτού του project».