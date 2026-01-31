Παναθηναϊκός: «Μπάσιμο» του «τριφυλλιού» για τον Τόνι Φρουκ της Ριέκα

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός κινείται μεθοδικά αλλά αποφασιστικά για την απόκτηση του 24χρονου Κροάτη μεσοεπιθετικού Τόνι Φρουκ, με το «τριφύλλι» να εκτιμά πως υπάρχουν πλέον ρεαλιστικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει η υπόθεση.

Ο ποδοσφαιριστής της Ριέκα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, μετρώντας ήδη 11 γκολ, ενώ συνολικά στην παρουσία του στον κροατικό σύλλογο έχει καταγράψει 30 τέρματα και 31 ασίστ σε 118 συμμετοχές, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για παίκτη με έντονη έφεση τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Η Ριέκα μπήκε στη μεταγραφική περίοδο με υψηλές απαιτήσεις, ζητώντας αρχικά ποσό που άγγιζε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όσο ο χρόνος περνά, ο σύλλογος βρίσκεται υπό οικονομική πίεση και καλείται να παραχωρήσει κάποιον από τους παίκτες που βρίσκονται στη... βιτρίνα. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να περιμένει τις εξελίξεις και τις τελευταίες ημέρες ανεβάζει στροφές, με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή και παλιό γνώριμο των «πρασίνων», Ντάνιελ Πράνιτς, να βρίσκεται την Πέμπτη στην Αθήνα και να διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τη διοίκηση.

Στο «τριφύλλι» θεωρούν πως ο Φρουκ δεν είναι απλώς μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά ένας παίκτης ικανός να κάνει τη διαφορά άμεσα, γεγονός που εξηγεί και τη διάθεση για επιτάχυνση των διαδικασιών. Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η στάση της Ριέκα: εφόσον μειώσει τις οικονομικές της απαιτήσεις, η μεταγραφή μπορεί να μπει σε τελική ευθεία. Άλλωστε, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Κροατία, αναζητώντας το επόμενο βήμα στην ευρωπαϊκή του καριέρα.

Ο Φρουκ έχει ήδη δοκιμάσει να φύγει νωρίς στο εξωτερικό, υπογράφοντας σε νεαρή ηλικία στη Φιορεντίνα, χωρίς όμως τότε να καταφέρει να καθιερωθεί. Σήμερα, πιο ώριμος αγωνιστικά, αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις «8» και «10», με τη χρηματιστηριακή του αξία να εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως στις αρχές Δεκεμβρίου αγγλικά δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με την Άρσεναλ, η οποία φέρεται να είχε ξεκινήσει επαφές που τελικά δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Στην Κροατία, πάντως, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και δεν αποκλείεται να βρεθεί ακόμη και στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Τέλος, ο προπονητής της Ριέκα, Βίκτορ Σάντσεθ, άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο σχετικά με το μέλλον του παίκτη, τονίζοντας τη σημασία των μεταγραφών για τη βιωσιμότητα συλλόγων σε τέτοια πρωταθλήματα:

«Η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή και οι αλλαγές είναι φυσιολογικές. Σε αυτές τις λίγκες, οι πωλήσεις παικτών είναι καθοριστικές για την οικονομική σταθερότητα. Ως προπονητής οφείλεις να το αποδέχεσαι και να συμβάλλεις στην εξέλιξη των παικτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.