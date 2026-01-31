Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Κόλλημα» στη μεταγραφή Ετιέν Καμαρά – Κάνει δεύτερες σκέψεις ο παίκτης
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 10:48
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Κόλλημα» στη μεταγραφή Ετιέν Καμαρά – Κάνει δεύτερες σκέψεις ο παίκτης

Μολονότι ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον παίκτη κι ο Ετιέν Καμαρά είπε το «ναι» στην οικονομική πρόταση του «τριφυλλιού», προέκυψε «κόλλημα», καθώς ο ποδοσφαιριστής φαίνεται διστακτικός τις τελευταίες ώρες για την τελική απόφαση.

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και στον Παναθηναϊκό επιθυμούν την άμεση άφιξη του παίκτη στην Αθήνα, ωστόσο η υπόθεση δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ο 22χρονος Γάλλος έχει «παγώσει» προσωρινά το θέμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει σαφές το γιατί, τη στιγμή που σε οικονομικό επίπεδο υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον σύλλογό του στο Βέλγιο.

Πλέον, όλα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες, καθώς μένει να φανεί αν η μεταγραφή θα προχωρήσει ή αν θα οδηγηθεί σε ναυάγιο, εξέλιξη που θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο μια κομβική υπόθεση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.


