Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται στο «στόχαστρο» του Ολυμπιακού τις τελευταίες εβδομάδες και όπως όλα δείχνουν, επόμενος… σταθμός του ποδοσφαιριστή θα είναι η Ελλάδα και οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη θητεία του στην Ρίο Άβε της Πορτογαλίας.

Τις προηγούμενες ημέρες, έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχε εκφράσει και η Μπενφίκα, η οποία ωστόσο αποφάσισε να κάνει… πίσω ελέω των απαιτήσεων του συλλόγου. Έτσι, ο Αντρέ Λουίζ θεωρεί πως καλύτερη κίνηση για την εξέλιξη της καριέρας του είναι να συνεχίσει στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν λάβει λεπτομερή αναφορά για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο να ενημερώνει άμεσα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τα χαρακτηριστικά του παίκτη και την αγωνιστική του εικόνα και έπειτα από συνάντηση κορυφής στο Ρέντη, αποφασίστηκε η κίνηση για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες από την Πορτογαλία, την Κυριακή (25/01) ο Αντρέ Λουίζ θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Ρίο Άβε, στο εκτός έδρας ματς με τη Νασιονάλ και στην συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.