Ολυμπιακός, Ταρέμι: «Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο, πρώτα ο… Βόλος, μετά το Άμστερνταμ»
INTIME SPORTS
Οnsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 21:14
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Μεχντί Ταρέμι μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου αναφέρθηκες στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων» σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιρανός επιθετικός:

«Ήταν πραγματικά μία υπέροχη ατμόσφαιρα, με τόσο κόσμο στο πλευρό, ο τρόπος που παίξαμε ήταν τόσο καλός, ελέγξαμε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο πιέσαμε ψηλά, γι’ αυτό και πετύχαμε δύο γκολ. Στο δεύτερο μέρος, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και νομίζω κάναμε εξαιρετική δουλειά.

Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Κοιτάζουμε για τα επόμενα. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο. Οι οπαδοί μας απόλαυσαν το παιχνίδι, από αύριο κοιτάζουμε τον Βόλο, που είναι σημαντικό, μετά το Άμστερνταμ, που ανυπομονούμε».



