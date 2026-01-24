Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ

Onsports Team

Ανοίγει η… αυλαία της 18ης αγωνιστικής, στην οποία πάλι θα διεξαχθεί ένα ματς λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

Δύο ματς κορυφής και ένας ουράς, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (24/1) στη Super League. Την παράσταση «κλέβουν» οι αναμετρήσεις ΑΕΚ και Ολυμπιακού, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν δύσκολη έξοδο και τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν στην έδρα τους μετά από ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Η αρχή γίνεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17:00. Ο Ολυμπιακός μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν και με το μυαλό στον Άγιαξ κόντρα στον οποίο θα διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League, φιλοξενεί τον Βόλο. Οι «ερυθρολευκοι» δεν είχαν αγωνιστεί την προηγούμενη εβδομάδα για να προετοιμαστούν ενόψει Γερμανών.

Θέλουν λοιπόν να επιστρέψουν στις νίκες και να προσπεράσουν τον ΠΑΟΚ δεδομένα, καθώς οι Θεσσαλονικείς έχουν αναβάλει τον δικό τους αγώνα με την Κηφισιά. Ο Βόλος από την άλλη, προέρχεται από την ήττα με τον Ατρόμητο στην έδρα του και έχει πολλές απουσίες. Οπότε κυνηγά ένα… θαύμα στο Φάληρο.

Στις 19:30 ο Asteras Aktor υποδέχεται την ΑΕΚ. Η ομάδα της Τρίπολης με τον Μίλαν Ράσταβατς πλέον στον πάγκο της, δεν αγωνίστηκε πριν μια βδομάδα (αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό). Η Ένωση από την άλλη προέρχεται απ’ τον θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους και ψάχνουν στην Τρίπολη τη νίκη που θα «χτίσει» νέο σερί και θα αποδείξει πως τελείωσε οριστικά το κακό διάστημα στην αρχή του 2026. Έχοντας αυτοπεποίθηση φυσικά, μετά το 4-0 επί των «πράσινων».

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 20:00. Στη Λάρισα η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, στο ντέρμπι των ουραγών. Οι Θεσσαλοί είναι ανεβασμένοι και προέρχονται από τη νίκη κόντρα στον Άρη. Οι Σερραίοι επίσης επικράτησαν της Κηφισιάς, οπότε και οι δύο ομάδες έχουν καλή ψυχολογία. Οι φιλοξενούμενοι που απέχουν 5 βαθμούς από την ΑΕΛ, παίζουν ένα απ’ τα τελευταία τους χαρτιά. Οι «βυσσινί» απ’ την άλλη, θέλουν να κερδίσουν βαθμούς και πιθανότατα και βαθμολογική θέση.

SUPER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβλήθηκε

Σάββατο 24/1

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος Cosmote Sport 1

19:30 Asteras Aktor – ΑΕΚ Novasports Prime

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 2

Κυριακή 25/1

16:00 Άρης – Λεβαδειακός Novasports Prime

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 41

2. Α.Ε.Κ. 41

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 (16αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 34

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25 (16αγ.)

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

7. ΑΡΗΣ 21

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

11. Ο.Φ.Η. 15 (16αγ.)

12. ASTERAS AKTOR 13 (16αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 13

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8