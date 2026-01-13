Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» το deal με Γοδόι Κρους για Αντίνο

Instagram

Onsports Team

Το χειμερινό μεταγραφικό σίριαλ που αφορά τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ της Γοδόι Κρους και τους «πράσινους» φαίνεται πως μπαίνει στην τελική του ευθεία, σύμφωνα με Μέσο από τη Μεντόσα, πόλη όπου εδρεύει ο σύλλογος του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, το «Ovacion Uno» παρουσιάζει αναλυτικά το χρονικό της υπόθεσης από την αρχή, επιβεβαιώνοντας τα ποσά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (12/1). Όπως αναφέρεται, η συμφωνία αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 10,2 εκατομμύρια ευρώ.

Panathinaikos llevó la oferta a las nubes y Santino Andino está a un paso de jugar en Grecia. Qué falta para que sea realidad https://t.co/RbUEOdEmSw — Diario UNO Mendoza (@diariouno) January 13, 2026

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει, μάλιστα, πως η επιμονή που επέδειξε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Αντίνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς «λύγισε» και τον Μανσούρ, οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις σε αίσιο τέλος. Πλέον, απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρους, με τις εκκρεμότητες να περιορίζονται στην αποστολή των απαραίτητων εγγράφων από την αργεντίνικη ομάδα και στον καθορισμό των μεθόδων πληρωμής.