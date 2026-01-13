Ομάδες

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» το deal με Γοδόι Κρους για Αντίνο
Onsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 13:05
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» το deal με Γοδόι Κρους για Αντίνο

Ως ουσιαστικά τελειωμένη θεωρούν στην Αργεντινή τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Το χειμερινό μεταγραφικό σίριαλ που αφορά τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ της Γοδόι Κρους και τους «πράσινους» φαίνεται πως μπαίνει στην τελική του ευθεία, σύμφωνα με Μέσο από τη Μεντόσα, πόλη όπου εδρεύει ο σύλλογος του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, το «Ovacion Uno» παρουσιάζει αναλυτικά το χρονικό της υπόθεσης από την αρχή, επιβεβαιώνοντας τα ποσά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (12/1). Όπως αναφέρεται, η συμφωνία αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 10,2 εκατομμύρια ευρώ.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει, μάλιστα, πως η επιμονή που επέδειξε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Αντίνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καθώς «λύγισε» και τον Μανσούρ, οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις σε αίσιο τέλος. Πλέον, απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρους, με τις εκκρεμότητες να περιορίζονται στην αποστολή των απαραίτητων εγγράφων από την αργεντίνικη ομάδα και στον καθορισμό των μεθόδων πληρωμής.


