Παναθηναϊκός: «Νέα πρόταση 8 εκατ. για Αντίνο – Δεν υπάρχει Ρίβερ Πλέιτ»
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 19:51
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Νέα πρόταση 8 εκατ. για Αντίνο – Δεν υπάρχει Ρίβερ Πλέιτ»

Ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάν Σρουρ, επανέρχεται με νέες πληροφορίες γύρω απ’ την προσπάθεια των «πράσινων» να πάρουν τον Σαντίνο Αντίνο.

Το σίριαλ Σαντίνο Αντίνο σε νέα επεισόδια. Ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάν Σρουρ, ο οποίος έγραψε πως η Ρίβερ Πλέιτ έκανε νέα προσπάθεια για να μεταπείσει τον Σαντίνο Αντίνο αλλά έπεσε στο κενό, κάνει λόγο για νέα πρόταση του Παναθηναϊκού στην Γοδόι Κρουζ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει οι «πράσινοι» δίνουν 8 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει Ρίβερ Πλέιτ στην υπόθεση.



