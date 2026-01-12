Ομάδες

Παναθηναϊκός: All-in για Αντίνο με μυθικά χρήματα - «Αύξησε την προσφορά και τον κλείνει»
Οnsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 21:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: All-in για Αντίνο με μυθικά χρήματα - «Αύξησε την προσφορά και τον κλείνει»

Δημοσιογράφος που φέρεται να είναι «κοντά» στον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ κάνει λόγο για νέα πρόταση του Παναθηναϊκού και επικείμενη συμφωνία για τον Σαντίνο Αντίνο!

Ο Παναθηναϊκός παίζει τα... ρέστα του για τον Σαντίνο Αντίνο, αν πιστέψουμε το νέο ρεπορτάζ που έρχεται από την Αργεντινή.

Ο παίκτης αποτελεί σύμμαχο από την πρώτη στιγμή, πηγαίνοντας κόντρα στην επιθυμία της διοίκησης της Γοδόι Κρουζ να τον παραχωρήσει στην Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Χερμάν Γκαρθία Γκρόβα, δημοσιογράφος που έχει εξαιρετικές πηγές κοντά στον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, αναφέρει σήμερα πως οι «πράσινοι» προσφέρουν 10.2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αργεντίνου εξτρέμ, ενώ εάν δεν υπάρξει μεταπώληση σε 2 χρόνια τότε ο Παναθηναϊκός θα δώσει άλλα 3.4 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 25% του ποδοσφαιριστή.

«Η συμφωνία κοντεύει να οριστικοποιηθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά κι έτσι φαίνεται πως ο Αντίνο προβάρει επιτέλους τα πράσινα.

Η ανάρτησή του:


