Επίσημο: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ο Ταβάρες

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά.

Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το καλοκαίρι ο Μίγκελ Ταβάρες τον οποίο ο Παναθηναϊκός παραχώρησε ως δανεικό.

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Πορτογάλου άσου στον σύλλογο των βορείων προαστίων ως το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά. Ο Πορτογάλος μέσος θα παραμείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων έως το καλοκαίρι του 2026».