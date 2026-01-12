Ομάδες

Επίσημο: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ο Ταβάρες
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 17:27
SUPER LEAGUE / Κηφισιά / Παναθηναϊκός

Επίσημο: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ο Ταβάρες

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά.

Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το καλοκαίρι ο Μίγκελ Ταβάρες τον οποίο ο Παναθηναϊκός παραχώρησε ως δανεικό.

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Πορτογάλου άσου στον σύλλογο των βορείων προαστίων ως το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
 
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά. Ο Πορτογάλος μέσος θα παραμείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων έως το καλοκαίρι του 2026».


