Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 18:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη

Τα πράγματα με τις εργασίες στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν πήγαν όπως τα περίμεναν στον Παναθηναϊκό και οι «πράσινοι» καλούνται να δώσουν τον πολύ σημαντικό αγώνα με τον Άρη στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/1) τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, σε μια αναμέτρηση που κανονικά θα διεξαγόταν στην Λεωφόρο, αφού αυτή είναι η έδρα της ομάδας για τις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. 

Λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει στις εργασίας της τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δώσει το μεγάλο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Άρη στο ΟΑΚΑ. 

Η διοίκηση της ομάδας έχει ήδη στείλει το σχετικό αίτημα στη διοργανώτρια Αρχή και μένει η τυπική έγκρισή του. 



