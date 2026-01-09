Ομάδες

«Ο Αντίνο πήρε τον πρόεδρο της Ρίβερ και ενημέρωσε ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό!»
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 08:05
SUPER LEAGUE

«Ο Αντίνο πήρε τον πρόεδρο της Ρίβερ και ενημέρωσε ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό!»

Ο Αντίνο πιέζει με κάθε τρόπο για να μπορέσει να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Νέα δεδομένα στην Αργεντινή για το μεταγραφικό πόκερ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο που θέλει Παναθηναϊκό και πιέζει με κάθε τρόπο, φτάνοντας μέχρι τους Προέδρους της Ρίβερ Πλέιτ και της Γοδόι Κρουζ για να τους ενημερώσει πως επιθυμία του είναι να έρθει στην Ελλάδα. 

Έτσι, τουλάχιστον, αναφέρει ο Σεμπάστιαν Σρουρ στο τελευταίο του ρεπορτάζ τονίζοντας ότι ο παίκτης είναι αποφασισμένος να κάνει ότι χρειαστεί για να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. 

«Από όσο καταλαβαίνω, ο Σαντίνο Αντίνο μόλις ενημέρωσε τον Μανσούρ (σ.σ. πρόεδρος Γοδόι Κρουζ) και τον Ντι Κάρλο (σ.σ. πρόεδρος Ρίβερ Πλέιτ) ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Αργεντινός δημοσιογράφος.

Ουσιαστικά δεν ενέδωσε στην πίεση του προέδρου της Γοδόι και πλέον απομένει να δούμε εάν ο τελευταίος θα αλλάξει τη στάση του και θα γίνει πιο διαλλακτικός στις διαπραγματεύσεις του με τον Παναθηναϊκό για την ολοκλήρωση του deal.
 

