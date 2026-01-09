Ομάδες

Bundesliga: Αναβλήθηκαν δύο ματς λόγω κακοκαιρίας
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 21:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Αναβλήθηκαν δύο ματς λόγω κακοκαιρίας

Κίνδυνος για αναβολή κι άλλων αγώνων, με την κακοκαιρία «Elli» που πλήττει τη Γερμανία να έχει επηρεάσει τα πάντα.

Η δριμεία κακοκαιρία «Elli» που πλήττει τη Γερμανία, οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ζανκτ Πάουλι και τη Λειψία, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο (10/1), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga. Το «Millerntor Stadium» στο Αμβούργο έχει καλυφθεί από χιόνι και πάγο και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της εγκατάστασης, υποχρεώνοντας τη λίγκα να αναβάλλει το παιχνίδι, το οποίο θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν άμεσα και αυτό έφερε και δεύτερη αναβολή λίγη ώρα αργότερα. Συγκεκριμένα δε θα διεξαχθεί ούτε το παιχνίδι της Βέρντερ Βρέμης με τη Χοφενχάιμ. Και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες αναβολές. 



