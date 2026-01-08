Μπάχαλο με Αντίνο: Αρνήθηκε η Γοδόι Κρουζ που ζητά 14 εκατ. για τον παίκτη

Onsports Team

Η ομάδα της Αργεντινής δε θέλει με τίποτα να πουλήσει τον 20χρονο στον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας πάση θυσία να τον στείλει στη Ρίβερ Πλέιτ.

Το θέμα Σαντίνο Αντίνο έχει καταντήσει… σαπουνόπερα αργεντίνικη. Στη χώρα του ποδοσφαιριστή προκύπτουν νέα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Γοδόι Κρουζ αρνήθηκε τη νέα πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία όπως λένε έφτανε τα 7.000.000 για το 50% του παίκτη.

Σύμφωνα με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο πρόεδρος της ομάδας της Μεντόσα, είπε «όχι» στο «τριφύλλι». Μη θέλοντας να δώσει τον παίκτη στους «πράσινους». Μάλιστα η απάντηση ήταν πως η ομάδα του θέλει 14.000.000 για την μεταγραφή.

«Αρνήθηκε τα 7 εκατ. ευρώ για το 50% του Σαντίνο Αντίνο. Δεν θέλει να συνεργαστεί με τους Έλληνες και απαιτεί 14 εκατ. δολάρια για την πλήρη μεταγραφή. Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, μου το επιβεβαίωσε», αναφέρει ο δημοσιογράφος.