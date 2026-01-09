Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Με πάρα πολλά προβλήματα κόντρα στον Πανσερραϊκό
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 14:12
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με πάρα πολλά προβλήματα κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Πολλά αγωνιστικά προβλήματα καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ εν όψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης της ομάδας του με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Εκτός από όσους βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει και τρεις παίκτες που είναι τιμωρημένοι. Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Τάσος Μπακασέτας δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους, ενώ ο νεοφερμένος Παύλος Παντελίδης είχε αποβληθεί στο τελευταίο παιχνίδι του με την Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό. 

Υπενθυμίζεται ότι νοκ άουτ παραμένουν οι Ντέσερς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος. 

Τρεις τιμωρημένους πάντως θα έχουν και οι Σερραίοι στο ΟΑΚΑ, τους Μάρας, Καλίνιν και Τιναλίνι. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αναβάλλεται το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρας Aktor
20 λεπτά πριν Αναβάλλεται το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρας Aktor
EUROLEAGUE
Ρισόν Χολμς: «Εγώ δεν… πνίγομαι»
37 λεπτά πριν Ρισόν Χολμς: «Εγώ δεν… πνίγομαι»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φουλάρει ο Πάντοβιτς
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Φουλάρει ο Πάντοβιτς
BASKET LEAGUE
Ανακοίνωσε τον Σίλβιο Ντε Σόουζα το Μαρούσι
45 λεπτά πριν Ανακοίνωσε τον Σίλβιο Ντε Σόουζα το Μαρούσι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved