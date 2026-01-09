Παναθηναϊκός: Με πάρα πολλά προβλήματα κόντρα στον Πανσερραϊκό

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Πολλά αγωνιστικά προβλήματα καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ εν όψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης της ομάδας του με τον Πανσερραϊκό στο γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Εκτός από όσους βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει και τρεις παίκτες που είναι τιμωρημένοι. Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Τάσος Μπακασέτας δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους, ενώ ο νεοφερμένος Παύλος Παντελίδης είχε αποβληθεί στο τελευταίο παιχνίδι του με την Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζεται ότι νοκ άουτ παραμένουν οι Ντέσερς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Τρεις τιμωρημένους πάντως θα έχουν και οι Σερραίοι στο ΟΑΚΑ, τους Μάρας, Καλίνιν και Τιναλίνι.