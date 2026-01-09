Ομάδες

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Τσιλιγγίρη
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 14:09
SUPER LEAGUE

Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς είναι και επίσημα ο Απόστολος Τσιλιγγίρης.

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου τερματοφύλακα Απόστολου Τσιλιγγίρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιά:

“Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Απόστολο Τσιλιγγίρη, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.

Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 2000, ο Απόστολος Τσιλιγγίρης ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Κεσσάνης Ερασμίου και του ΑΟ Ξάνθης. Σε ηλικία 18 ετών πήρε μεταγραφή γι ατον Ηρόδοτο, ενώ ένα χρόνο αργότερα φόρεσε τη φανέλα του Άρη.

Ακολούθησε η μετακόμιση στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, στον οποίο έμεινε για τρία χρόνια.

Εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Πανσερραϊκό, Ηρακλή και Διαγόρα, με τον οποίο πέρσι είχε 15 clean sheets σε 27 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ηλιούπολης σε 13 αναμετρήσεις.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία”.



