Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 13:26
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση για την αγορά του έμπειρου παίκτη. 

Στο μεταγραφικό προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Βάνια Ντρκούσιτς, με τα ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Ζενίτ.

Πάντως σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η ομάδα της Ρωσίας δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτή την πρόταση αφού δεν καλεύπτει τις οικονομικές της απαιτήσεις. 

Σύμφωνα με τη Sport Express, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ντρκούσιτς, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του.

Το συγκεκριμένο ποσό, πάντως, δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να ικανοποιεί τη Ζενίτ, η οποία φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή σε υψηλότερα επίπεδα.


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»
39 λεπτά πριν ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για Πανσερραϊκό
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για Πανσερραϊκό
EUROLEAGUE
Χολμς και Χουάντσο: Οι παράγοντες «Χ» του Παναθηναϊκού
47 λεπτά πριν Χολμς και Χουάντσο: Οι παράγοντες «Χ» του Παναθηναϊκού
BASKET LEAGUE
Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο
2 ώρες πριν Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved