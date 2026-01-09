ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση για την αγορά του έμπειρου παίκτη.
Στο μεταγραφικό προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Βάνια Ντρκούσιτς, με τα ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Ζενίτ.
Πάντως σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η ομάδα της Ρωσίας δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτή την πρόταση αφού δεν καλεύπτει τις οικονομικές της απαιτήσεις.
Σύμφωνα με τη Sport Express, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ντρκούσιτς, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του.
Το συγκεκριμένο ποσό, πάντως, δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να ικανοποιεί τη Ζενίτ, η οποία φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή σε υψηλότερα επίπεδα.