ΜΜΕ Ρωσίας: «Επίσημη πρόταση 3 εκατ. ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντρκούσιτς»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση για την αγορά του έμπειρου παίκτη.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Βάνια Ντρκούσιτς, με τα ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Ζενίτ.

Πάντως σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα η ομάδα της Ρωσίας δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτή την πρόταση αφού δεν καλεύπτει τις οικονομικές της απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη Sport Express, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ντρκούσιτς, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του.

Το συγκεκριμένο ποσό, πάντως, δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να ικανοποιεί τη Ζενίτ, η οποία φέρεται να κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή σε υψηλότερα επίπεδα.