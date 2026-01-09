Ο Παναθηναϊκός… πιέζει τον Άρη

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ Άρης ζητά την αλλαγή ώρας του αγώνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, την προσεχή Τετάρτη, καθώς σχεδόν την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένος να γίνει ο αγώνας Κυπέλλου στη Λεωφόρο.

Η ΚΑΕ Άρης έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες και τις επαφές με τους ανθρώπους του EuroCup ώστε να πετύχει την αλλαγή της ώρας της διεξαγωγής της αναμέτρησης με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η μπασκετική αναμέτρηση έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 20:00 το απόγευμα, με το παιχνίδι της Λεωφόρου να έχει σέντρα στις 20:30. Έτσι η διοίκηση του Άρη ζητά από τη διοργανώτρια αρχή το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς να μετατεθεί για τις 18:00 ή 18:30 προκειμένου ο κόσμος της ομάδας να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν πλέον την επίσημη απάντηση του EuroCup, με στόχο να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση τόσο για την ομάδα όσο και για τους φίλους του συλλόγου.