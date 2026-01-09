Ole: «Η ιστορία του Αντίνο τελείωσε, ενημέρωσε πως θέλει Παναθηναϊκό»

Ένα ακόμα δημοσίευμα στην Αργεντινή είδε το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει μέχρι... κεραίας το ότι ο Αντίνο ενημέρωσε τους προέδρους της Ρίβερ Πλέιτ και της Γοδόι Κρουζ πως επιθυμία του είναι να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Ole, η κορυφαία εφημερίδα της Αργεντινής θεωρεί σχεδόν τελειωμένη τη μετακίνηση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, παρά το πρεσάρισμα της Ρίβερ Πλέιτ.

Η "Ole" μάλιστα σημειώνει στον τίτλο της πως: "Η ιστορία τελείωσε, ο παίκτης είπε στη Ρίβερ ότι σχεδιάζει να πάει στην Ελλάδα". Πάντως σημειώνεται πως η πρόταση 7 εκατ. ευρώ μεικτά για το 50% των δικαιωμάτων του που έκανε ο Παναθηναϊκός, απορρίφθηκε από τη Γοδόι Κρουζ και μένει να φανεί αν θα αλλάξει τώρα την απόφασή της.

Στο ρεπορτάζ τους οι Αργεντινοί αναφέρουν αναλυτικά ότι:

«Η ιστορία έφτασε στο τέλος της, αλλά όχι όπως θα ήθελαν δύο από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη στη συμφωνία. Σύμφωνα με την Ole, τις τελευταίες ώρες ο Αντίνο ενημέρωσε προσωπικά τον πρόεδρο της Ρίβερ Πλέιτ, Στέφανο Ντι Κάρλο, ότι η πρόθεσή του είναι να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο τελευταίος σύλλογος που έκανε προσφορά, την οποία απέρριψε η Γοδόι Κρους. Αυτό σημαίνει ότι η μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ έχει ακυρωθεί».

Και συνεχίζουν: «Αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Χοσέ Μανσούρ, πρόεδρος της Γοδόι Κρους, σκόπευε ο σύλλογός του να είναι συνεργάτης της Ρίβερ Πλέιτ στο μέλλον του 20χρονου εξτρέμ. Και αυτή η επιλογή είχε ήδη γίνει πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν αποδέχτηκε την προσφορά των 4 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρίβερ Πλέιτ για τα πλήρη δικαιώματα μεταγραφής του Αντίνο, συν τα μπόνους και ένα ποσοστό από οποιαδήποτε μελλοντική πώληση. Τι συνέβη ενδιάμεσα; Αυτή η συμφωνία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του προηγούμενου ατζέντη του Σαντίνο, Ερνάν Μπέρμαν. Και η ιστορία πήρε διαφορετική τροπή όταν ο πολλά υποσχόμενος παίκτης υπέγραψε με την Roc Nation Sports πριν από τα Χριστούγεννα, ένα πρακτορείο που δεν ήθελε να ισχύσει η υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των συλλόγων και που σκοπεύει να φέρει τον ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη. Τώρα, το μέλλον του νεαρού παίκτη που απέκτησε εμπειρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 είναι αβέβαιο, παρά την πρόθεσή του να μετακομίσει στην Ελλάδα: Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ μεικτά για το 50% των δικαιωμάτων του, η οποία απορρίφθηκε. Μένει να δούμε αν, με την Ρίβερ Πλέιτ εκτός μάχης, η στάση της Γοδόι Κρους θα αλλάξει. Ή αν ο Μανσούρ θα παραμείνει ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι αν δεν φτάσει κάποια πειστική προσφορά, ο παίκτης θα παραμείνει και θα αγωνιστεί αυτή τη σεζόν στην Πριμέρα Νασιονάλ (β’ κατηγορία Αργεντινής), κάτι που θα μείωνε σημαντικά την χρηματιστηριακή του αξία».