Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 20:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

Ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής δέχτηκε επίθεση από συμπαίκτη του στο φιλικό Βικτόρια Πλζεν – Λουγκάνο και προς τιμήν του δεν αντέδρασε καθόλου.

Ένα περιστατικό που δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς και δεν τιμά τον θύτη, έλαβε χώρα στο Βικτόρια Πλζεν -Λουγκάνο. Οι δύο ομάδες έδιναν φιλικό και ο Έλληνας επιθετικός, Γιώργος Κούτσιας, ήταν το θύμα της υπόθεσης.

Ο Κούτσιας πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό του αγώνα. Μόλις άρχισε να παίζεται το ματς κι ενώ προσπαθούσε να πιέσει την αντίπαλη άμυνα, δέχτηκε επίθεση απ’ τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς.

Τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο και του μιλούσε εκνευρισμένα. Ο Κούτσιας προς τιμήν του δεν αντέδρασε, ενώ είναι φανερό πως σάστισε από την αντίδραση του συμπαίκτη του.

Οι ψυχραιμότεροι έσπευσαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και ο παίκτης που έκανε την επίθεση ζήτησε αλλαγή, με τον Κούτσια να συνεχίζει να απορεί για το τι ακριβώς συνέβη.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
7 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ
2 ώρες πριν Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
3 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»
3 ώρες πριν Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved