Καιρός: «Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

Δεν αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού, τις επόμενες μέρες. Άνοδος για… λίγο το Σάββατο και μετά ξανά «τσουχτερό» κρύο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες φέρνουν ισχυρούς ανέμους αλλά και καταιγίδες, ενώ τη Δευτέρα, τα χιόνια θα φτάσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει πως σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι ψυχρές αέριες μάζες θα εισβάλλουν από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά μέχρι τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Το Σάββατο, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας πάνω από 1.000 – 1.200 μέτρα, ενώ στην Ήπειρο άνω των 700 μέτρων από το βράδυ. Ισχυροί δυτικοί – νοτιοδυτικοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στα λιμάνια και στην κυκλοφορία.

Την Κυριακή, θα χιονίσει κατά διαστήματα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα, ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Στο Βόρειο Αιγαίο, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία, θα χιονίζει από τα 500 μέτρα, στη Στερεά Ελλάδα από 800 – 900 μέτρα, στην Εύβοια από 700 μέτρα, στην Πελοπόννησο από 1.000 μέτρα και στην Κρήτη από 1.100 μέτρα αργά το βράδυ.