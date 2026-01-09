Μπάσκετ: Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Άρης, το πρόγραμμα των play in

Onsports Team

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων για τα Play In του Κυπέλλου Ελλάδας, με το Περιστέρι – Άρης για το πρωτάθλημα να αναβάλλεται.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής για τα Play In του Κυπέλλου Ελλάδας των ανδρών, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 17 Ιανουαρίου-4 Φεβρουαρίου. Η Δόξα Λευκάδας, η οποία κατέκτησε το UNICEF Trophy, θα αντιμετωπίσει στις 14 Ιανουαρίου το Μαρούσι, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των Play In, με το νικητή να παραμένει στην διεκδίκηση ενός «εισιτηρίου» για το Final Eight του Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή Άρης και Περιστέρι «μονομαχούν» το επόμενο Σάββατο (17/1) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των Play In του Κυπέλλου, αναβλήθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Greek Basketball League, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να λάβει χώρα την ίδια ημέρα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Έτσι, η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει το ματς πρωταθλήματος σε νέα ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι στο Final Eight του Κυπέλλου θα μετάσχουν οι ομάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 1-4 της Greek Basketball League μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ) και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής των Play In. Οι οκτώ ομάδες θα αναμετρηθούν σε «νοκ άουτ» αγώνες μέχρι τον τελικό και την ανάδειξη του κυπελλούχου.

Ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final Eight, αλλά θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που ήταν 12η στην Greek Basketball League με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ήτοι το Μαρούσι. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5 (Προμηθέας Πάτρας)-12 (Μαρούσι) ή Unicef Trophy (Δόξα Λευκάδας), 6 (Ηρακλής)-11 (Κολοσσός Ρόδου), 7 (Μύκονος)-10 (Καρδίτσα), 8 (Άρης)-9 (Περιστέρι).

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

«Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα αρχίσει η 2η αγωνιστική της Δ΄ Φάσης (Play In) του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

17/01/2026 Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson (8)

28/01/2026 Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός H Hotels (6)

02/02/2026 Π. Χανιώτης 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική (7)

04/02/2026 Δ. Τόφαλος ή ΔΑΚ Λευκάδας 18.00 Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery (5)

* Ανάλογα με τον νικητή του αγώνα Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA – Μαρούσι Chery στις 14/01, θα οριστεί η έδρα διεξαγωγής του αγώνα Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery στις 4/02».