Παντελίδης: «Δικαίωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό!» (vid)
Onsports Team 05 Ιανουαρίου 2026, 17:01
SUPER LEAGUE

Ο Παύλος Παντελίδης ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι αισθάνεται δικαιωμένος. 

Και τυπικά πλέον ο Παύλος Παντελίδης αποτελεί παίκτη του Παναθηναϊκού. 

Ο Έλληνας επιθετικός ανήκει οριστικά πια στον Παναθηναϊκό, από τις Ακαδημίες του οποίου είχε περάσει στο παρελθόν, με τον Παντελίδη να κάνει στην κάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ και τις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά:

Ήσουν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού έως τα 17 σου χρόνια, έγινες επαγγελματίας σε άλλον σύλλογο και μετά από μια πολυετή διαδρομή επιστρέφεις στον Παναθηναϊκό. Σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα γύριζες;

«Να σου πω την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ότι θα ξαναβρισκόμουν εδώ. Δεν περίμενα ότι μετά την απόρριψη θα ερχόμουν στα ίδια μέρη που είχα πορευτεί».
 

«Είναι περίεργο, σίγουρα έχω δει πολλά γνώριμα πρόσωπα. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις εδώ. Θέλω πάρα πολύ να δουλέψω πλέον στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού».

Δεδομένου ότι γνωρίζεις τον σύλλογο και ξέρεις πρόσωπα, θεωρείς ότι θα έχεις άμεση προσαρμογή;

«Θεωρώ ότι επειδή έχω βρει γνώριμα πρόσωπα και από την Κηφισιά, θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή για μένα».

«Έτρεξαν» γρήγορα τα γεγονότα για σένα φέτος. Καθιέρωση στην Κηφισιά, κλήση στην Εθνική, μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Πώς το βίωσες;

«Η αλήθεια είναι ότι αν μου το έλεγαν αυτό το καλοκαίρι θα έλεγα ότι είναι όνειρο. Δεν είναι ο Παύλος αυτό. Τα φέρνει η ζωή έτσι που δεν ξέρεις τι σε περιμένει, τι μπορεί να γίνει σε 1-2-3 μήνες».

 
 

