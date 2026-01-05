«Ο Λιβάι Γκαρσία προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία ο έμπειρος επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, που έχει φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ, προτάθηκε στην ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους 2.5 μήνες, «αναγκάζει» την ομάδα του «τριφυλλιού» να κοιτάξει την αγορά για την απόκτηση επιθετικού, έτσι ώστε να καλύψει το κενό του Νιγηριανού άσου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, στους Πράσινους προτάθηκε ο Λιβάι Γκαρσία.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο, πωλήθηκε πριν έναν χρόνο από την ΑΕΚ για τη Σπαρτάκ Μόσχας έναντι 18,7 εκατ. ευρώ, αλλά στη ρωσική ομάδα δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι με την επένδυσή τους.

Υπενθυμίζουμε πως πριν από λίγο καιρό είχαν υπάρξει και δημοσιεύματα πως και η ΑΕΚ βρισκόταν σε συζητήσεις με την Σπάρτακ για την επιστροφή του παίκτη στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως σημειώνεται από τον Κονούρ, ο 28χρονος άσος "λέγεται ότι ταιριάζει στα "θέλω" του Ράφα Μπενίτεθ", ενώ η Σπάρτακ φέρεται διατεθειμένη να συζητήσει την πιθανότητα δανεισμού του με υψηλό ενοίκιο, ρήτρα αγοράς αλλά και πλήρη κάλυψη του συμβολαίου του που φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τη φετινή σεζόν ο Λιβάι μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.