Champions League: Με περίπατο στους «8» Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ
Οnsports Team 18 Μαρτίου 2026, 00:02
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Με περίπατο στους «8» Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των ρεβάνς για τους «16» του Champions League.

Μετά την τεράστια ανατροπή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τα φαβορί «καθάρισαν» εύκολα στους βραδινούς αγώνες του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης με το 2-1 εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» οριστικοποίησε το μεγάλο ραντεβού με τη Μπάγερν στους προημιτελικούς. Το ματς κρίθηκε με τη συμπλήρωση του 20λεπτου, όταν η «Βασίλισσα» κέρδισε πέναλτι και αποβολή του Μπερνάρντο Σίλβα, άνοιξε το σκορ και -σε συνδυασμό με το 3-0 της Μαδρίτης- «καθάρισε» το παιχνίδι.

«Περίπατο» έκανε η Παρί στο Λονδίνο. Η κάτοχος του τίτλου νίκησε 3-0 την Τσέλσι και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 8-2 κι έτσι περιμένει το νικητή του Λίβερπουλ-Γαλατασαράι για να μάθει την αντίπαλό της.

Προς το παρόν, η μοναδική αγγλική ομάδα που τα κατάφερε είναι η Άρσεναλ, με το 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Έμιρεϊτς» (1-1 ο πρώτος αγώνας).

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είναι στους «8» του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ, την Κυριακή παίζει με τη Μάντσεστερ Σίτι τελικό League Cup, έχει «αγκαλιάσει» το πρωτάθλημα Αγγλίας, προχωράει και στο FA Cup σε μια χρονιά-όνειρο που μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερη της Ιστορίας της.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Champions League:

Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (παρ.)

(34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' πέν. Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1 Νελ)

Α΄ αγ.: 0-3. Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ με συνολικό σκορ 5-3

Άρσεναλ (Αγγλία) - Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

(36΄ Έζε, 63΄ Ράις)

Α΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Άρσεναλ με συνολικό σκορ 3-1

Τσέλσι (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-3

(6΄ Κβαρατσκέλια, 14΄ Μπαρκολά, 62΄ Μαγιουλού)

Α΄αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 8-2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2

(41΄ Χάαλαντ - 22΄πεν., 90+3΄ Βινίσιους)

Α΄αγ. 0-3. Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 1-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Νιούκαστλ (Αγγλία) 18/3

Α΄.αγ.: 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Αταλάντα (Ιταλία) 18/3

Α΄.αγ.: 6-1

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Γαλατασαράι (Τουρκία) 18/3

Α΄.αγ.: 0-1

Τότεναμ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 18/3

Α΄.αγ.: 2-5



