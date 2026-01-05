Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Παντελίδη: Το όμορφο βίντεο με τον Τετέι

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε με ένα όμορφο βίντεο στα social media τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος είναι και με τη... βούλα «πράσινος».

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την Κηφισιά και προχώρησαν στην άμεση απόκτηση του Παύλου Παντελίδη, ανακοινώνοντας την επιστροφή του με ένα πολύ όμορφο βίντεο στα social media.

«Επέστρεψα», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Έλληνα επιθετικού, με το βίντεο να έχει και έντονο… πράσινο χρώμα, καθώς πρωταγωνιστεί και ο Ανδρέας Τετέι, συμπαίκτης του Παντελίδη τόσο στην Κηφισιά όσο και στον Παναθηναϊκό.

Νωρίτερα, η Κηφισιά είχε επισημοποίηση την άμεση μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στους «πράσινους».

Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: