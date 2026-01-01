Οnsports Team

Ο Φίλιπ Κόστιτς της Γιουβέντους φέρεται να είναι ένας από τους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός για τη θέση των εξτρέμ.

Ιταλικό δημοσίευμα βάζει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της απόκτησης του Σέρβου ακραίου μεσοεπιθετικού, Φίλιπ Κόστιτς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει τη μεταγραφή ενός εξτρέμ και σύμφωνα με τη -γνωστή σε θέματα μεταγραφών- σελίδα «transferfeed», μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «πράσινοι» είναι αυτή του Φίλιπ Κόστιτς.

Ο 33χρονος Σέρβος άσος της Γιουβέντους έχει πλούσιες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, ωστόσο δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Ίγκορ Τούντορ στην αρχή της σεζόν. Σταδιακά κέρδισε μία θέση στο ροτέισιον, ενώ με την έλευση του Λουτσιάνο Σπαλέτι παίζει ολοένα και περισσότερο, όμως όχι τόσο όσο θα ήθελε.

«Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον 33χρονο Φίλιπ Κόστιτς. Ο ελληνικός σύλλογος έχει έρθει σε επίσημη επαφή με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Σέρβου ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού» αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα και προσθέτει:

«Ο Κόστιτς θεωρείται ένας παίκτης που μπορεί να συμβάλει τόσο στη δημιουργία όσο και στο τελείωμα. Εντάχθηκε στη Γιουβέντους το 2022 από τη Φρανκφούρτη έναντι 14,7 εκατομμυρίων ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίδοντας 1 ασίστ.

Ο διεθνής Σέρβος έχει 70 συμμετοχές και 3 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Τορίνο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει επίσης συνδεθεί με την Μπενφίκα. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, η τιμή αγοράς της Γιουβέντους φέρεται να κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ».



Το... λάθος στο ρεπορτάζ έχει να κάνει με το αρχικό σχόλιο για δανεισμό του Κόστιτς, μιας και κάτι τέτοιο είναι παράλογο, από τη στιγμή που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Μάλλον, έχει γραφτεί εκ παραδρομής, μιας και στη συνέχεια αναφέρει το ποσό (4 με 6 εκατ. ευρώ) που θέλει η Γιουβέντους για να τον παραχωρήσει άμεσα με μεταγραφή.

Ο Κόστιτς κουβαλάει ένα σπουδαίο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Φενέρμπαχτσε, Αμβούργο, Άιντραχτ Φρανκφούρτηυς, Στουτγκάρδη και Γκρόνινγκεν, με την "Γηραιά Κυρία" να δίνει προ τριετίας σχεδόν 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Βασικό στέλεχος της εθνικής Σερβίας εδώ και μία δεκαετία, με 70 συμμετοχές (3 γκολ) στο ενεργητικό του.