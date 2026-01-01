Γκρέμιο: Ετοιμάζεται να δώσει 6.5 εκατομμύρια για τον Τετέ - «Στην Ελλάδα ο ατζέντης του»

Onsports Team

Ο σύλλογος της Βραζιλίας ετοιμάζεται για την τελική του κίνηση για την απόκτηση του Τετέ με τα δημοσιεύματα να θέλουν τη Γκρέμιο να δίνει 6.5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του.

Ο διακαής πόθος της Γκρέμιο δεν είναι άλλος από τον Τετέ με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να είναι έτοιμος να κάνει την τελική του κίνηση για την απόκητσή του.

Σύμφωνα με το «Gremio Timeline», ο σύλλογος της Βραζιλίας ετοιμάζεται να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβάλει σε δόσεις και να κάνει δικό του τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγμή, η πώληση του Άλισον στην Άστον Βίλα αντί 10 εκατ. ευρώ, γέμισε τα βραζιλιάνικα ταμεία και δεν αποκλείεται μέρος αυτών να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση του Τετέ.

Η πιθανή μεταγραφή του Τετέ στη Γκρέμιο έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ στη Βραζιλία και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ο ατζέντης Πάμπλο Μπουένο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, προφανώς έναντι του κατάλληλου ανταλλάγματος.