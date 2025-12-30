«Σφήνα» του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό για τον Αντίνο «βλέπουν» στην Ισπανία

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός εμπλέκεται από σπουδαίο ισπανικό Μέσο στην υπόθεση του Αργεντινού εξτρέμ, Σαντίνο Αντίνο, τον οποίο προσπαθεί να αποκτήσει ο Ολυμπιακός από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση εξτρέμ και η Diario As τον βάζει γερά στη «μάχη» για τον Σαντίνο Αντίνο.

Ο 20χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Γοδόι Κρουζ, απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μεταγραφή του δεν προχώρησε με δεδομένο ότι αποκτήθηκε ο Στρεφέτσα.

Ο Αντίνο έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 και το τελευταίο διάστημα φερόταν να έχει κλείσει στη Ρίβερ Πλέιτ, αλλά η μεταγραφή χάλασε από τη στιγμή που ο παίκτης άλλαξε μάνατζερ.

Τώρα, σύμφωνα με την Diario As, εκτός από τον Ολυμπιακό -που δεδομένα ενδιαφέρεται για τον παίκτη- στη μάχη της απόκτησής του έχει μπει και ο Παναθηναϊκός.

Ο Αντίνο μετράει 14 ματς και 2 γκολ με την Κ20 της Αργεντινής και το 2025 είχε 30 ματς, 6 γκολ και 3 ασίστ με τη Γοδόι Κρουζ, στην οποία κι αναδείχθηκε. Συνολικά, σε επαγγελματικό επίπεδο με την ομάδα του έχει 45 αγώνες, 8 γκολ και 5 ασίστ.

Χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα αναφέρεται:

«Ο Σαντίνο Αντινό υπέγραψε με την Roc Nation Sports Brazil ως νέα εκπροσώπησή του. Η μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ ήταν σε καλό δρόμο, αλλά τώρα κρέμεται από μια κλωστή. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και βραζιλιάνικες ομάδες τον θέλουν. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο με τη Θέλτα.

Ο Σαντίνο Αντίνο περνά και επίσημα σε μια νέα φάση της καριέρας του, καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό της Roc Nation Sports Brazil, της εταιρείας που εκπροσωπεί μερικά από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα και καθιερωμένα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Βινίσιους και ο Έντρικ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ειδικού βίντεο που γνώρισε μεγάλη απήχηση στα social media, με τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ να εκφράζει δημόσια τη χαρά του για τη νέα αυτή συνεργασία.

Από πλευράς Roc Nation, ο CEO Φρεντερίκο Πένα, χαρακτήρισε τον Αντίνο έναν από τους πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της γενιάς του στην Αργεντινή, τονίζοντας ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και των μεγάλων συλλόγων.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και το μεταγραφικό του μέλλον. Παρότι η Ρίβερ Πλέιτ είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του έναντι 4,5 εκατ. δολαρίων, η αλλαγή εκπροσώπησης και η στρατηγική της Roc Nation να διερευνήσει επιλογές στην Ευρώπη και τη Βραζιλία οδήγησαν τον παίκτη στο να “παγώσει” την υπόθεση. Στο κάδρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, αλλά και σύλλογοι από τη βραζιλιάνικη αγορά.

Αγωνιστικά, ο Αντίνο έχει ήδη δώσει δείγματα του ταλέντου του σε διεθνές επίπεδο. Ξεχώρισε στο Copa Sudamericana με τη Γοδόι Κρουζ, πετυχαίνοντας εντυπωσιακά γκολ απέναντι σε Ατλέτικο Μινέιρο και Γκρέμιο, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής Κ20, συμμετέχοντας τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα».