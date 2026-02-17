Μετά το «penisgate», οι μπότες - Για 4 χιλιοστά μεγαλύτερου υποδήματος αποκλείστηκε αθλητής

Οnsports Team

«Ήταν εξαιρετικά ηλίθιο εκ μέρους μου», δήλωσε ο 23χρονος Daniel Tschofenig

Ο Αυστριακός αθλητής του άλματος με σκι Daniel Tschofenig δήλωσε ότι ένιωσε «εξαιρετικά ηλίθιος» μετά την αποβολή του από τον αγώνα στο μεγάλο άλμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, επειδή φορούσε μπότες μεγαλύτερου μεγέθους.

Ο 23χρονος Tschofenig είχε προκριθεί άνετα στον τελικό του Σαββάτου, αλλά οι ελπίδες του για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «εξατμίστηκαν» λόγω ενός λάθους στον εξοπλισμό του.

Ο πρωταθλητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2025 βρέθηκε να φοράει μπότες που ήταν τέσσερα χιλιοστά μεγαλύτερες από ό,τι επιτρέπεται από τους κανονισμούς.

«Χρησιμοποίησα καινούργια παπούτσια στην προπόνηση, με τα οποία, παρεμπιπτόντως, δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος, αλλά τα κράτησα», δήλωσε ο Τσόφενιγκ.

«Δυστυχώς, ήμουν αφελής και δεν τα μέτρησα. Ήταν εξαιρετικά ηλίθιο εκ μέρους μου, αλλά ήμουν πολύ αγχωμένος. Ωστόσο, οι κανόνες είναι κανόνες».

Ο Tschofenig είχε σημειώσει 137,7 μέτρα στον πρώτο γύρο, αλλά η παράβαση των κανόνων οδήγησε σε άμεσο αποκλεισμό και έδωσε στον Σλοβάκο Hektor Kapustik μια θέση στον τελικό.

Ο Domen Prevc από τη Σλοβενία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, ο Ren Nikaido από την Ιαπωνία το ασημένιο και ο Kacper Tomasiak από την Πολωνία το χάλκινο.

Η είδηση έρχεται μετά από αναφορές ότι οι άνδρες αθλητές του άλματος με σκι έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους πριν από τη μέτρηση των στολών τους, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τις αθλητικές τους επιδόσεις, στο "σκάνδαλο" που ονομάστηκε «penis-gate».

Την Κυριακή, η Αμερικανίδα αθλήτρια σκι Annika Belshaw αποκλείστηκε από τον ατομικό αγώνα γυναικών στο μεγάλο άλμα, επειδή τα σκι της ήταν περισσότερο από ένα εκατοστό μακρύτερα από το επιτρεπόμενο.

Όπως και η Tschofenig, η 23χρονη Belshaw είχε προκριθεί στον τελικό, αλλά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει.

*Με πληροφορίες από BBC