La Liga: «Σφαλιάρα» της εκπληκτικής Τζιρόνα στην Μπαρτσελόνα και μόνη πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης!

Οnsports Team

Ήττα σοκ, αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα, γνώρισε η Μπαρτσελόνα από την Τζιρόνα με 2-1 και, πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη LaLiga μετά από 24 αγωνιστικές με +2 από την «αιώνια» αντίπαλό της.

Ενα ματς που η «Μπαρτσα» θα μπορούσε να το είχε «καθαρίσει» από το πρώτο 45λεπτο, όταν έχασε σωρεία ευκαιριών, με δύο δοκάρια, το δεύτερο μάλιστα μετά την εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, τα πάντα άλλαξαν. Μπορεί η ομάδα του Χάνσι Φλικ να προηγήθηκε στο 59' με τον Κουμπαρσί, ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν δείξει από πολύ νωρίς τις διαθέσεις τους χάνοντας κλασικές ευκαιρίες πριν το εις βάρος του γκολ.

Ισοφάρισαν γρήγορα με τον Λεμάρ (62') και στο 87' έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μπελτράν.

Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρόκα στο 90'+9 για σκληρό φάουλ στον Γιαμάλ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στη LaLiga:

Ελτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41' πέν. Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)

Σεβίλη-Αλαβές 1-1

(42΄ Σόου - 60΄ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1

(5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους -

21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

(30' Τσάιρα - 58' Χαουρεγκιθάρ, 71' πέν. Σανσέτ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0

(40' Πέρες, 45' Βαλεντίν, 76' Μεντί)

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2

(64' Ραμαζάνι, 84' Σαντίκ)

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2

(66΄ Μουρίτσι - 18΄ Εζαζουλί, 45+2΄ Μπακαμπού)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 2-1

(62' Λεμάρ, 87' Μπελτράν - 59' Κουμπαρσί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)