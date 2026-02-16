Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ

Οnsports Team

Με αρκετή άνεση ξεπέρασε το πρώτο του εμπόδιο στην Ντόχα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και... περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο 30χρονος Ρώσος (Νο.11) επικράτησε του Κινέζου Τζέρι Σανγκ (Νο.261) με 6-4, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Qatar Open (ΑΤP 500), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μοέζ Εσαργκί και τον Στέφανο Τσιτσιπά (17/2, 12.30).

Είναι, δηλαδή, πολύ πιθανό να δούμε μια ακόμα αναμέτρηση του Μεντβέντεφ με τον Στέφανο, η οποία πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.