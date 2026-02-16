Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
Οnsports Team 16 Φεβρουαρίου 2026, 22:35
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ

Με αρκετή άνεση ξεπέρασε το πρώτο του εμπόδιο στην Ντόχα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και... περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο 30χρονος Ρώσος (Νο.11) επικράτησε του Κινέζου Τζέρι Σανγκ (Νο.261) με 6-4, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Qatar Open (ΑΤP 500), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μοέζ Εσαργκί και τον Στέφανο Τσιτσιπά (17/2, 12.30).

Είναι, δηλαδή, πολύ πιθανό να δούμε μια ακόμα αναμέτρηση του Μεντβέντεφ με τον Στέφανο, η οποία πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: «Σφαλιάρα» της εκπληκτικής Τζιρόνα στην Μπαρτσελόνα και μόνη πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης!
2 ώρες πριν La Liga: «Σφαλιάρα» της εκπληκτικής Τζιρόνα στην Μπαρτσελόνα και μόνη πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
2 ώρες πριν UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
ΜΠΑΣΚΕΤ
Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
3 ώρες πριν Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
3 ώρες πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved