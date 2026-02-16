Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Οnsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Τζέντι Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν στην αποστολή της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εθνική Τουρκίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έργκιν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του και τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, Τζέντι Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσέβεν, ενώ στην 18αδα συμπεριέλαβε και τον Μαλακάι Φλιν που αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ως νατουραλίζε.

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις (27/02) στο Βελιγράδι, ενώ η δεύτερη στις (02/03) στην Κωνσταντινούπολη.

Aναλυτικά οι παίκτες:

Ουγκουρλού, Κορκμάζ Τσ., Όσμαν, Οσμανί, Γιλμάζ, Ζαλταλί, Κορκμάζ Φ., Ουλουσόι, Φλιν, Μπίρσεν, Μπιτίμ, Γιούρτσεβεν, Σανλί, Χαζέρ, Μπιμπέροβιτς, Αρσλάν, Ονάν, Σαϊμπίρ