Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
Οnsports Team 16 Φεβρουαρίου 2026, 23:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά

Παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν και ΠΑΟΚ - Θέλτα.

Ο ισχυρός άνδρας της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας έχει ενημερώσει πως σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα, όπου θα έχει και μία σειρά επαφών σε επίπεδο κορυφής, συναντώντας και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Με αφορμή την παρουσία του στη χώρα μας αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν και ΠΑΟΚ - Θέλτα.

Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (2-0) είχε δώσει το «παρών» ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: «Σφαλιάρα» της εκπληκτικής Τζιρόνα στην Μπαρτσελόνα και μόνη πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης!
2 ώρες πριν La Liga: «Σφαλιάρα» της εκπληκτικής Τζιρόνα στην Μπαρτσελόνα και μόνη πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
2 ώρες πριν UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά
ΜΠΑΣΚΕΤ
Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
3 ώρες πριν Mε Οσμάν και Γιουρτσέβεν οι κλήσεις της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
3 ώρες πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Έτοιμος για την Ντόχα - Τον... περιμένει ο Μεντβέντεφ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved