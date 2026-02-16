UEFA: Ο Τσέφεριν έρχεται στην Ελλάδα - Οι αγώνες που θα δει από κοντά

Οnsports Team

Παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν και ΠΑΟΚ - Θέλτα.

Ο ισχυρός άνδρας της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας έχει ενημερώσει πως σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα, όπου θα έχει και μία σειρά επαφών σε επίπεδο κορυφής, συναντώντας και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Με αφορμή την παρουσία του στη χώρα μας αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν και ΠΑΟΚ - Θέλτα.

Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (2-0) είχε δώσει το «παρών» ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης.