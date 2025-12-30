Παναθηναϊκός: «Τρίτη πρόταση της Γκρέμιο για αγορά του Τετέ - Οριστική συμφωνία με τον παίκτη»

Οnsports Team

Η Γκρέμιο έκανε και τρίτη πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ, ο οποίος τα έχει βρει με τους συμπατριώτες του, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από τη Βραζιλία.

Συνεχίζεται στη Βραζιλία το σίριαλ για την υπόθεση της μεταγραφής του Τετέ στη Γκρέμιο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού αποτελεί βασικό θέμα είδησης στον Τύπο της χώρας και ο ρεπόρτερ Φάμπιο Βάργκας άναψε εκ νέου φωτιές!

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η Γκρέμιο κατέθεσε και τρίτη πρόταση για τον Τετέ, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους.

Αναλυτικά το post που έκανε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος:

«Μεταξύ της Γκρέμιο και του Τετέ όλα είναι εντάξει: Μισθός και διάρκεια συμβολαίου. Τώρα ο σύλλογος περιμένει την απάντηση στην τρίτη πρόταση που έγινε προς τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα κατέθεσε πρόταση αγοράς κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Στους παράγοντες υπάρχει αισιοδοξία».