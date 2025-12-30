Παναθηναϊκός: «Τρίτη πρόταση της Γκρέμιο για αγορά του Τετέ - Οριστική συμφωνία με τον παίκτη»
Η Γκρέμιο έκανε και τρίτη πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ, ο οποίος τα έχει βρει με τους συμπατριώτες του, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από τη Βραζιλία.
Συνεχίζεται στη Βραζιλία το σίριαλ για την υπόθεση της μεταγραφής του Τετέ στη Γκρέμιο.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού αποτελεί βασικό θέμα είδησης στον Τύπο της χώρας και ο ρεπόρτερ Φάμπιο Βάργκας άναψε εκ νέου φωτιές!
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η Γκρέμιο κατέθεσε και τρίτη πρόταση για τον Τετέ, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους.
Αναλυτικά το post που έκανε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος:
«Μεταξύ της Γκρέμιο και του Τετέ όλα είναι εντάξει: Μισθός και διάρκεια συμβολαίου. Τώρα ο σύλλογος περιμένει την απάντηση στην τρίτη πρόταση που έγινε προς τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα κατέθεσε πρόταση αγοράς κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.
Στους παράγοντες υπάρχει αισιοδοξία».
✍️ Entre Grêmio e Tetê tudo certo, salário e tempo de contrato, agora o clube aguarda resposta da terceira proposta feita ao #panathinaikos o clube fez uma proposta de compra na casa dos € 5 milhões de euros + bônus.— Fábio Vargas (@fabioHDG) December 30, 2025
Dentro dos bastidores existe confiança. pic.twitter.com/p7oRtsuCWM