Παναθηναϊκός: Κι επίσημα στον Παναιτωλικό ο Μπρέγκου - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την παραχώρηση του Αντριάνο Μπρέγκου στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Σωτήρη Κοντούρη.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί και επίσημα ο Αντριάνο Μπρέγκου.

Το «Τριφύλλι» απέκτησε τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό και μέρος της συμφωνίας ήταν και η παραχώρηση του νεαρού μέσου.

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν αποχαιρέτησε με επίσημη ανακοίνωση τον 19χρονο άσο, γνωστοποιώντας μάλιστα ότι διατήρησε ένα ποσοστό μεταπώλησης για το μέλλον.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Αντριάνο Μπρέγκου στον Παναιτωλικό.

Ο Αντριάνο εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου το 2015 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών του Τριφυλλιού. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιούνιο του 2024 και πραγματοποίησε επτά συμμετοχές με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί ποσοστό από τη μεταπώλησή του.

Αντριάνο, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

«Για πάντα κομμάτι μου ο Παναθηναϊκός, το δεύτερο σπίτι μου»

Νωρίτερα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε πει το δικό του «αντίο» στο Τριφύλλι, με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο.

Η ανάρτηση του Μπρέγκου:

«Ενα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου κλείνει και ανοίγει ένα νέο.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ απλώς μια ομάδα για εμένα. Ήταν το δεύτερο μου σπίτι.

Από παιδί στις ακαδημίες, με όνειρα μεγαλύτερα από εμένα, μέχρι την στιγμή που φόρεσα την φανέλα της πρώτης ομάδας.

Εκεί μεγάλωσα, εκεί έμαθα τι σημαίνει πειθαρχία, σεβασμός, δουλειά και πίστη.

Έζησα χαρές, δυσκολίες, αγώνες και στιγμές που θα κουβαλάω μέσα μου.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους, προπονητές, συμπαίκτες, ανθρώπους των ακαδημιών, φροντιστές και φυσικά τον κόσμου του Παναθηναϊκού που ήταν πάντα εκεί.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη συνεχίζω την πορεία μου, παίρνοντας μαζί μου όσα μου έδωσε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα κομμάτι μου».