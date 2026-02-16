Έκπτωτος ο Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε (pic)
Το ΑΣΕΑΔ, με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, έκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μη νόμιμη- καθώς αυτό όφειλε να διαπιστώσει την έκπτωση του κ. Λεπενιώτη από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα - και προέβη στη διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής του
Ο Πειθαρχικός Κανονισμός του ΕΣΑΚΕ τιμωρεί όποιον παράγοντα, προπονητή, αθλητή δυσφημεί το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μέσω δημοσίων πράξεων και δηλώσεων που μπορούν να υποκινήσουν βία. Αυτόν χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη η ΚΑΕ Ολυμπιακός δήθεν υπερασπιζόμενη τον αθλητισμό.
Μόλις η απόφαση τελεσιδίκησε, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητώντας την εφαρμογή του κανονισμού περί έκπτωσης από το αξίωμα. Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο παρανόμως εισηγήθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια - ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ - να αποφασίσει για το αν το πρόσωπο θα εκπέσει του αξιώματός του και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη εφαρμογή της διάταξης!
Προς το παρόν Νομιμότητα.