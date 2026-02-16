Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
Οnsports Τeam 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:20
NBA

Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ δεν έκρυψε την επιθυμία του να συμμετάσχει στο μεγάλο project του NBA Europe.

Ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του All Star Game ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις προσπάθειες της Παρί Σεν Ζερμέν ώστε να ενσωματωθεί στο NBA Europe, με τον παίκτη των Ρόκετς να δηλώνει πως δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει μέρος της νέας διοργάνωσης.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε

«Δεν θα έλεγα πως συμμετέχω στην διαδικασία. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για αυτό αν υπάρξει η ευκαιρία. Τώρα, δεν έχω ακούσει πολλά, μόνο φήμες. Όταν αρχίσει να παίρνει μορφή, ελπίζω να γίνω μέρος του, να προωθηθεί το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο».



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
59 λεπτά πριν Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Έκπτωτος ο Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε (pic)
1 ώρα πριν Έκπτωτος ο Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε (pic)
NBA
Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
2 ώρες πριν Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
EUROLEAGUE
Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»
2 ώρες πριν Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved