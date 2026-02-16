Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»

Οnsports Τeam

Ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του All Star Game ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις προσπάθειες της Παρί Σεν Ζερμέν ώστε να ενσωματωθεί στο NBA Europe, με τον παίκτη των Ρόκετς να δηλώνει πως δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει μέρος της νέας διοργάνωσης.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε

«Δεν θα έλεγα πως συμμετέχω στην διαδικασία. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για αυτό αν υπάρξει η ευκαιρία. Τώρα, δεν έχω ακούσει πολλά, μόνο φήμες. Όταν αρχίσει να παίρνει μορφή, ελπίζω να γίνω μέρος του, να προωθηθεί το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο».