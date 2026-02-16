Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ δεν έκρυψε την επιθυμία του να συμμετάσχει στο μεγάλο project του NBA Europe.
Ο Κέβιν Ντουράντ μετά το τέλος του All Star Game ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις προσπάθειες της Παρί Σεν Ζερμέν ώστε να ενσωματωθεί στο NBA Europe, με τον παίκτη των Ρόκετς να δηλώνει πως δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει μέρος της νέας διοργάνωσης.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε
«Δεν θα έλεγα πως συμμετέχω στην διαδικασία. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για αυτό αν υπάρξει η ευκαιρία. Τώρα, δεν έχω ακούσει πολλά, μόνο φήμες. Όταν αρχίσει να παίρνει μορφή, ελπίζω να γίνω μέρος του, να προωθηθεί το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο».
?⚽️ Kevin Durant is a minority a stakeholder in PSG. The French club wants to create a basketball franchise to compete in NBA Europe.— Toni Canyameras (@Canyameridis71) February 16, 2026
“I wouldn't say I'm involved in the process, but I've been hearing a lot about it. I'm ready to talk about it if it presents itself” [1/2] pic.twitter.com/y6qdSJZAmS