Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»
Οnsports Τeam 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:00
EUROLEAGUE

Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»

Με δηλώσεις του ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο Γιοάν Μακουντό είναι εκτός ομάδας επειδή ο ίδιος το επέλεξε. 

Η Μονακό μπορεί να κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ναντέρ με 81-76, αλλά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που την ταλανίζουν και απειλούν ακόμα και την ύπαρξή της δεν έχουν βρει ακόμα ουσιαστική λύση. 

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε γιατί ο Γιοάν Μακουντού είναι εκτός ομάδας, με τον Έλληνα τεχνικό να αποκαλύπτει τον λόγο.

 Σύμφωνα με την «L’Equipe», ο Έλληνας τεχνικός είπε χαρακτηριστικά: «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».

Φέτος, ο 25χρονος έχει αγωνιστεί πέντε φορές στην Euroleague και έχει κατά μέσο όρο 6,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ, ενώ σε εννέα ματς στο πρωτάθλημα μετράει 8,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
59 λεπτά πριν Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Έκπτωτος ο Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε (pic)
1 ώρα πριν Έκπτωτος ο Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε (pic)
NBA
Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
2 ώρες πριν Ντουράντ: «Ελπίζω να γίνω μέρος του NBA Europe»
EUROLEAGUE
Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»
2 ώρες πριν Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved