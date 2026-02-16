Σπανούλης: «Ο Μακουντού είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος το θέλει»

Οnsports Τeam

Με δηλώσεις του ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο Γιοάν Μακουντό είναι εκτός ομάδας επειδή ο ίδιος το επέλεξε.

Η Μονακό μπορεί να κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ναντέρ με 81-76, αλλά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που την ταλανίζουν και απειλούν ακόμα και την ύπαρξή της δεν έχουν βρει ακόμα ουσιαστική λύση.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε γιατί ο Γιοάν Μακουντού είναι εκτός ομάδας, με τον Έλληνα τεχνικό να αποκαλύπτει τον λόγο.

Σύμφωνα με την «L’Equipe», ο Έλληνας τεχνικός είπε χαρακτηριστικά: «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».

Φέτος, ο 25χρονος έχει αγωνιστεί πέντε φορές στην Euroleague και έχει κατά μέσο όρο 6,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ, ενώ σε εννέα ματς στο πρωτάθλημα μετράει 8,4 πόντους και 3,1 ριμπάουντ.