Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 16 Φεβρουαρίου 2026, 11:20
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ήδη αποστείλει εξώδικα σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς, ήτοι στο ΤΕΕ, στη διοίκηση του ΣΕΦ, στα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού – Αθλητισμού, ενώ έχει στραφεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός έπειτα από το σκάνδαλο με την χαριστική σύμβαση για το ΣΕΦ, υπέρ των συμφερόντων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Έπειτα από τις πληροφορίες, που θέλουν το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει εγκρίνει σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ ώστε να εκταμιευτούν 25 εκατομμύρια ευρώ για έργα αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ήδη αποστείλει εξώδικα σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς, δηλαδή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού – Αθλητισμού, ενώ έχει αποστείλει εξώδικη δήλωση- πρόσκληση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
Πρόθεση της πράσινης ΚΑΕ είναι να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανασταλεί η σκανδαλώδης συμφωνία πριμοδότησης του ελλειμματικού προϋπολογισμού του ΣΕΦ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

