Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει ήδη αποστείλει εξώδικα σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς, ήτοι στο ΤΕΕ, στη διοίκηση του ΣΕΦ, στα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Πολιτισμού – Αθλητισμού, ενώ έχει στραφεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός έπειτα από το σκάνδαλο με την χαριστική σύμβαση για το ΣΕΦ, υπέρ των συμφερόντων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
