Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αυτός «σφυρίζει» το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
Οnsports Τeam 16 Φεβρουαρίου 2026, 12:44
CHAMPIONS LEAGUE

Αυτός «σφυρίζει» το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Champions League, ορίζοντας στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν τον Πορτογάλο Ζοάο Πινέιρο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (28/2) στο Καραϊσκάκης τη Λεβερκούζεν (18/02, 22:00) στην πρώτη μάχη με φόντο τη φάση των 16 του Champions League.

Σήμερα η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων με τον αγώνα των "ερυθρολεύκων" με τη Λεβερκούζεν να τη διευθύνει ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο. 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Μαρούσι: «Το άδικο, κανόνας» - Ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με την Καρδίτσα
15 λεπτά πριν Μαρούσι: «Το άδικο, κανόνας» - Ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με την Καρδίτσα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Στην Αμερική ο Ντόρσεϊ, δεν ταξιδεύει στην Κρήτη
37 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στην Αμερική ο Ντόρσεϊ, δεν ταξιδεύει στην Κρήτη
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στου Ρέντη ο Μαρινάκης, έκτακτη σύκεψη με Μεντιλίμπαρ και ποδοσφαιριστές
42 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στου Ρέντη ο Μαρινάκης, έκτακτη σύκεψη με Μεντιλίμπαρ και ποδοσφαιριστές
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό
1 ώρα πριν Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved