Αυτός «σφυρίζει» το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Οnsports Τeam

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια του Champions League, ορίζοντας στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν τον Πορτογάλο Ζοάο Πινέιρο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη (28/2) στο Καραϊσκάκης τη Λεβερκούζεν (18/02, 22:00) στην πρώτη μάχη με φόντο τη φάση των 16 του Champions League.

Σήμερα η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων με τον αγώνα των "ερυθρολεύκων" με τη Λεβερκούζεν να τη διευθύνει ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο.