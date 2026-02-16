Μαρούσι: «Το άδικο, κανόνας» - Ανακοίνωση για τη διαιτησία του αγώνα με την Καρδίτσα

INTIME SPORTS

Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία συνόδευσε και με σχετικό βίντεο, για τη διαιτησία του αγώνα με την Καρδίτσα, στο οποίο είχαν πολλά παράπονα.

Οι αποφάσεις των Τσιμπούρη, Κατραχούρα και Χατζημπαλίδη προκάλεσαν και την έκρηξη του προπονητή των βορείων προαστείων, Βασίλη Παπαθεοδώρου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Μαρούσι

«Από την αρχή της χρονιάς, έχει γίνει ξεκάθαρο, με όλους τους δυνατούς τρόπους, ότι το Μαρούσι δίνει στο παρκέ μια άνιση μάχη. Κάθε παιχνίδι μας εξελίσσεται σε μια ωμή παραβίαση της λογικής και των κανόνων του παιχνιδιού που κατά σύμπτωση (;) έχει στόχο να πλήξει την δική μας ομάδα, ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος. Νιώθουμε σαν κάποιος να θέλει να κάνει επάνω μας μια επίδειξη δύναμης γιατί αλλιώς δεν εξηγούνται όλα όσα παρακολουθεί με έκπληξη όλος ο φίλαθλος κόσμος. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια γεγονότα να επαναλαμβάνονται με το ίδιο μοτίβο, το οποίο μπορεί να πείσει και τον πιο δύσπιστο αν παρακολουθήσει έστω κι έναν αγώνα μας. Πιστεύει άραγε κανείς ότι είναι σύμπτωση ότι σε τρία κρίσιμα παιχνίδια, που κρίθηκαν στον πόντο (με Περιστέρι, Πανιώνιο, Καρδίτσα), ο απολογισμός εις βάρος μας να είναι 12 τεχνικές ποινές, (έναντι καμίας του αντιπάλου) και τέσσερις αποβολές, οι περισσότερες των οποίων δια ασήμαντον αφορμή;

Ωστόσο ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες το σίγουρο είναι ότι όσα απροκάλυπτα χτυπήματα κι αν δεχόμαστε, όσο κι αν προσπαθούν να μας λυγίσουν αγωνιστικά, ψυχολογικά και πνευματικά, όσο κι αν για μας “το άδικο έχει γίνει κανόνας“, η ομάδα μας όχι απλά δεν παραδίδεται, αλλά συσπειρώνεται και παραμένει αποφασισμένη να δώσει την μάχη της μέχρι το τέλος.

Είμαστε εδώ, μιλάμε ανοικτά και δεν κρυβόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την αλήθεια μας, όχι μόνο μετά από ήττες αλλά και μετά από νίκες. Αν έχει κάποιος αντίλογο με επιχειρήματα και όχι με αοριστολογίες, περιμένουμε να τον ακούσουμε».